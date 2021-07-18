Немецкий язык едва ли знает слова для описания разрушений после наводнения - Меркеь
16:20 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений", - сказала Меркель в воскресенье журналистам во время посещения города Аденау на западе страны. Трансляцию ведет телеканал "Вельт".
"Мы поддержим вас - федеральные и земельные власти будут вместе действовать, чтобы постепенно привести все в порядок в этой прекрасной местности. Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры", - подчеркнула Меркель.
Канцлер указала на то, что катастрофа на западе ФРГ показала необходимость более пристального внимания к проблемам изменения климата. Она пообещала, что власти будут проводить долгосрочную политику, "которая будет учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы". "Это будет необходимо", - считает Меркель. Глава правительства пообещала прибыть в зону бедствия еще раз в конце августа.
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