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Зарплатой не удовлетворены больше половины россиян - Росстат

19:25 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 44% россиян довольны уровнем своей зарплаты, при этом 47,1% не вполне довольны, а 8,8% - совсем не удовлетворены, следует из результатов исследования Росстата о комплексном наблюдении условий жизни населения РФ. При этом подавляющее большинство довольны режимом работы, а три четверти получают от труда моральное удовлетворение.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в числе довольных зарплатой большая доля (66,7%) среди руководителей и представителей органов власти и организаций, а также среди специалистов высшего уровня квалификации - порядка 51,3%.

Наибольший уровень недовольных своей зарплатой в таких категориях, как работники, связанные с оформлением документации и подготовкой информации (53,4%), работники ЖКХ (51,4%), неквалифицированные рабочие (52,8%), операторы, аппаратчики и машинисты (48,9%), работники сельского хозяйства и промышленности (49,9%).

Доля довольных зарплатой ниже среди женщин: 41,3% против 46,4% среди мужчин. Среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет 45,4% довольны уровнем зарплаты, среди лиц старше трудоспособного возраста - 45,9%.

При этом подавляющее большинство (82,8%) вполне довольны режимом работы, 75,9% - условиями труда, 77,1% - выполняемыми обязанностями. Порядка 72,6% считают свою работу надежной, а 74% получают моральное удовлетворение от работы.

Исследование проводилось с 14 октября по 2 ноября 2020 года путем личного опроса и анализа домохозяйств и проживающих в них лиц по всей территории РФ. Наблюдение организовано во всех регионах с охватом 60 тыс. домохозяйств. В рамках каждого счетного участка отбирается 20 домохозяйств.



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