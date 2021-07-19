В России предложили ввести пособие для пенсионеров за вакцинацию
11:00 19.07.2021
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в обращении.
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