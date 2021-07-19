Президент Toyota Motor отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр
11:00 19.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Президент Toyota Motor отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпиады. Акио Тоёда опасается навредить имиджу корпорации, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Несмотря на то, что Toyota Motor один из ключевых спонсоров Олимпиады в Токио, компания отказалась от трансляции телерекламы, связанной с Играми.
Накануне в Японии были опубликованы результаты опроса, согласно которым 87% жителей страны опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом после проведения соревнований.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры будут проведены без присутствия иностранных болельщиков. В Токио в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии. Говорит Москва
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