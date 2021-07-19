Поражение легких при ковиде стало развиваться примерно вдвое быстрее - Мурашко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Появились ряд новых симптомов [коронавирусной инфекции], отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других. Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам", - сказал он.