Посольства стран Запада призвали "Талибан" прекратить военные действия - заявление
12:20 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольства США и ряда других западных стран в Кабуле призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) немедленно прекратить наступление своих боевых отрядов. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал "Ариана ньюс".
"Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков "Талибан", которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей, - приводит телеканал заявление дипломатов. - Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали".
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