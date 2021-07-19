Из-за коронавируса мечети и молельные дома Петербурга закроют для верующих в Курбан-байрам

12:05 Источник: Интерфакс

Проповеди в мусульманский праздник Курбан-байрам состоятся в Петербурге во вторник исключительно в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальной странице "ВКонтакте" Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121 (...) и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам 20 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Верующих обещали проинформировать об онлайн-трансляции проповеди на официальном сайте Духовного управления и в группе "ВКонтакте".