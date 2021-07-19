В России уже две недели от ковида умирают более 700 человек в сутки
11:32 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 633. Общее число заразившихся увеличилось до 5 982 766, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 764. Всего уже выздоровели 5 359 995 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 719, при этом уже две недели в стране от ковида умирают более 700 человек ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 149 138 летальных исходов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба.
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