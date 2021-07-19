В Москве выявили 4 007 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 007 против 4 357 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 467 142 заразившихся, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,27%.
За сутки в городе было зарегистрировано 103 летальных исхода, всего, по данным штаба, от ковида умерли 24 484 человека.
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