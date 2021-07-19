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НОВОСТИ

МКБ раскрыл расширенную версию ESG-стратегии на 2021-2023 годы

11:45 19.07.2021

Московский кредитный банк озвучил расширенную версию «Стратегии в области устойчивого развития 2021-2023», отражающую важнейшие цели, направления и ориентиры на ближайшие три года.

Следуя международным принципам устойчивого банкинга, Московский кредитный банк в качестве основных направлений развития утвердил для себя следующие ESG - цели:

управление прямым воздействием;

управление косвенным воздействием;

добровольные инициативы;

взаимодействие с заинтересованными сторонами и прозрачность деятельности.

Эти цели отражают важные для банковской сферы аспекты: экологические, касающиеся рационального использование водных ресурсов, сокращения энергопотребления и содействие предотвращению изменения климата, и социальные, включающие в себя знакомство персонала и его обучение вопросам устойчивого развития, а также, повышение вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.

В документе отображены обязательства в сфере развития и сертификации интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения (ИСМ), цели МКБ по расширению портфеля устойчивых проектов.

«Приверженность принципам устойчивого развития является одним из важнейших элементов прочного фундамента, на котором строится стратегия МКБ. Профессиональная команда, наличие грамотно выстроенной инфраструктуры, поддержка ESG-инициатив как высшим руководством, так и сотрудниками, стремление к инновационным решениям – все это находит отражение в наших достижениях и позволяет МКБ быть одним из лидеров устойчивого финансирования на российском рынке. Мы уверены, что реализуемая стратегия в области устойчивого развития позволит МКБ не только преодолеть внешние вызовы и поддержать нашу рыночную конкурентоспособность, но и повысить наш вклад в создание лучшего будущего для новых поколений», – уверен председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Подробно ознакомиться с документом можно на сайте банка в разделе Раскрытие информации и конфиденциальность.

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