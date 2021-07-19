Причастные к побегу Карлоса Гона из Японии приговорены к тюремному заключению - Kyodo
12:32 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Токийский окружной суд приговорил к тюремному заключению граждан США Майкла и Питера Тейлоров, которые были признаны виновными в причастности к организации побега из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что Майкл Тейлор получил два года лишения свободы, Питер Тейлор - один год и восемь месяцев.
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