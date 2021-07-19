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НОВОСТИ

В Европейском регионе полностью от ковида вакцинировалось пока менее трети населения - ВОЗ

13:20 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее трети населения Европейского региона, куда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит и Россию, полностью привиты от коронавируса. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, предоставленном ТАСС.

"В настоящее время 41% населения Европейского региона получил одну дозу вакцины, а 29% полностью вакцинированы. Данные четко указывают на то, что пандемия не закончилась. Это касается даже стран, достигших высокого уровня вакцинации населения. Одной из наших самых больших проблем остается неравенство в доступе к вакцинации в регионе", - отметил он.

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