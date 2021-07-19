Собянин открыл еще четыре здания городских поликлиник после реконструкции

13:45

Программа комплексной реконструкции поликлиник была озвучена мэром Москвы Сергеем Собяниным на открытии реконструированного здания филиала №5 консультативно-диагностического центра №6 в районе Западное Дегунино.

«Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела - новая поликлиника. Старое, убогое здание сделано очень неплохо, хотя тщательная кропотливая работа труднее, наверное, чем заново построить. У нас таких возможностей нет. <...> Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем», - отметил мэр столицы.

По материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, В Останкинском районе столицы открыта после реконструкции еще одна поликлиника - филиал №3 городской поликлиники (ГП) №12.Церемония открытия проведена в режиме видеоконференции, в которой приняли участие работники еще двух реконструированных поликлиник: филиала №1 ГП №52 и филиала №2 ГП №195.

Здание филиала №5 консультативно-диагностического центра №6 было почти полностью перестроено, обновлен фасад, заменены инженерные коммуникации, оконные и дверные группы, перегородки, лифты, сделана отделка помещений. Здание поликлиники оснащено современным медицинским оборудованием, расходными материалами и мебелью.

Рассадка персонала по кабинетам призвана снизить вероятность возникновения очередей, и в то же время сделать ожидание приема более комфортным. Пациентам с симптоматикой инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет разделить здоровых и заболевших людей, предупреждая таким образом распространение инфекции.

В поликлинике будет работать аптечный пункт, прилегающая к филиалу №5 консультативно-диагностического центра №6 территория благоустроена и озеленена.

Как сообщается в материалах, 2020-2021 гг. Комплекс городского хозяйства города Москвы завершил реконструкцию 19 зданий поликлиник общей площадью свыше 50 тыс. кв.м.Ведутся работы по реконструкции еще 56 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 250 тыс. кв.м, которые планируется завершить в конце 2021 г. – начале 2022 г.