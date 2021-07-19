Песков не подтвердил и не опроверг предложение использовать США базы РФ в Центральной Азии
14:00 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Россия предлагала США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии для совместного контроля ситуации в Афганистане.
"Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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