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НОВОСТИ

Песков не подтвердил и не опроверг предложение использовать США базы РФ в Центральной Азии

14:00 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Россия предлагала США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии для совместного контроля ситуации в Афганистане.

"Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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