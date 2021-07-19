Минпромторг РФ будет требовать снижения цен в магазинах вслед за ценами производителей
14:12 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг РФ будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены в магазинах. Об этом в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали", - сказал Евтухов.
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