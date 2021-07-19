Кураторство регионов вице-премьерами и институт полпредов не подменяют друг друга - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Институт полномочных представителей президента в федеральных округах и закрепление за вице-премьерами кураторства над территориями никоим образом не подменяют друг друга, речь идет о разделении функций. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга", - подчеркнул он.