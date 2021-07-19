Полмиллиона китайцев призвали ВОЗ проверить на безопасность американскую биолабораторию
15:00 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 500 тыс. китайцев призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить на безопасность американскую биолабораторию Форт- Детрик в восточном штате Мэриленд. Об этом в понедельник сообщило издание "Хуаньцю шибао".
В начале июня китайские интернет-пользователи опубликовали открытое письмо к ВОЗ. В нем они просили обратить внимание на американскую военную лабораторию на следующем этапе по расследованию происхождения коронавируса. В минувшие выходные число подписавшихся превысило полмиллиона.
В письме утверждается, что в лаборатории Форт-Детрик хранятся самые опасные вирусы, при этом ее показатели безопасности не отвечают необходимым требованиям. Интернет- пользователи отметили, что американские военные открыли лабораторию осенью 2019 года - перед началом распространения коронавируса в мире.
В марте официальный представитель МИД Хуа Чуньин призвала ВОЗ изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран.
В Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно- исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.
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