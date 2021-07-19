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Минпросвещения РФ доверит ИИ проверку домашних заданий школьников - документ

15:12 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 50% домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект (ИИ), технологию планируется внедрить до 2030 года. Об этом сообщается в паспорте стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения России.

"Результаты: до 2030 г. - 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ", - сообщается в документе. Отмечается, что разработку планируется реализовать в рамках создаваемого сервиса "Цифровой помощник учителя".

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