Отказ Минпромторга запрещать одноразовый пластик в Госдуме назвали абсурдом

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали абсурдом отказ Минпромторга запрещать одноразовый пластик. Вместо этого товары из трудноперерабатываемого синтетического материала обложат повышенным экологическим сбором.

Речь идёт об одноразовой посуде, ватных палочках и других изделиях, сообщили изданию «Российская газета» в пресс-службе ведомства.

Государственная политика в сфере переработки и утилизации мусора противоречит общемировым трендам, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Депутат отметил, что покупатели столкнутся с повышением цен на пластик.

«Это ни экономически нецелесообразно, ни экологически. Экономически понятно, что это ляжет на покупателя, то есть увеличатся цены, а на экологию это вообще никак не влияет. Тем более, это противоречит общемировому тренду. Я считаю, в данном случае это вообще абсурдная идея. Для экологии и экономики она ничего не даёт. Для экономики это дополнительная для граждан стоимость. Речь идёт о процентах, связанных с повышением цен. Самое главное — не решается вопрос утилизации. Этот пластик так и будет гнить сто лет. Мировой тренд — отказаться от такого пластика».

Парламентарий выразил надежду, что со временем Россия прекратит использовать неперерабатываемые материалы. «Мы, хоть и медленно, но догоняем развитые страны», — сказал Калашников.