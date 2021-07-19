Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян успеть сделать прививку от коронавируса до осени, когда начнется сезон гриппа.

"Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц - самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее. Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно к 1 сентября подготовиться", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".