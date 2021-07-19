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Смертность на Украине превысила прошлогодний уровень на 25%

17:00 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность населения Украины с января по май превысила прошлогодний уровень за аналогичный период на 25%, в том числе в мае - на более чем 28%. Об этом в понедельник сообщает Государственная служба статистики страны (Госстат).

"Всего с начала года на Украине умерло 299 964 человека. Это на 59 997 смертей больше, чем за январь - май 2020 года, когда умело 239 967 человек. В том числе в мае умерло 57 293 человека против 44 680 человек в мае 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным Госстата, с начала 2021 года население Украины сократилось на 180 115 человек, в том числе за май - на 34 376 человек. Служба статистики отмечает, что с начала года в стране родилось 109 626 человек против 115 968 за аналогичный период прошлого года.

Ранее Госстат сообщал, что за 2020 год на Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. От последствий COVID-19 умерло 20 709 украинцев, а грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек. За 2020 год население страны сократилось на 314 062 человека, до 41 588 354 человек.

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