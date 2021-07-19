Россия приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья за современную историю - Путин

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство жилья ведется в России опережающими темпами, страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Само жилищное строительство идет опережающими темпами. И к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", - указал он.