Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 г. на Лондонской бирже ICE ускорила снижение до $69,91 за баррель (-5%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:03 мск.

В последний раз цена Brent находилась ниже $70 за баррель 1 июня текущего года.

К 17:13 мск цена сорта Brent замедлила падение и находилась на уровне $70,09 за баррель, что на 4,76% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.