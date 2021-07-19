Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель
17:40 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 г. на Лондонской бирже ICE ускорила снижение до $69,91 за баррель (-5%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:03 мск.
В последний раз цена Brent находилась ниже $70 за баррель 1 июня текущего года.
К 17:13 мск цена сорта Brent замедлила падение и находилась на уровне $70,09 за баррель, что на 4,76% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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