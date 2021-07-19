С сентября 2020 года начнется программа по сокращению срока обучения в колледжах - Голикова
18:20 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы планируем комплексную реструктуризацию среднего профессионального образования за счет взаимодействия с предприятиями, то есть отраслевого подхода подготовки кадров. "Профессионалитет", по сути, - это новый уровень образования. <…> Планируем начать с 1 сентября 2022 года", - сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Голиковой, пандемия продемонстрировала, что граждане без профессионального образования и опыта работы являются наиболее уязвимой частью населения страны.
"Пандемия показала, что граждане, не имеющие профессионального образования и опыта работы, наиболее уязвимы. Опыт организации программ переобучения граждан под потребности работодателей показал уровень более тесного сопряжения образовательных программ и потребностей рынка труда", - отметила она.
НОВОСТИ
- 19:30 19.07.2021
- Замыкание на ЛЭП стало причиной пожара в деревне Перелучи в Новгородской области
- 19:20 19.07.2021
- В 2023 году "Социальное казначейство" позволит снизить уровень бедности до 10,9% - Голикова
- 19:10 19.07.2021
- В Ставрополье будет производиться жидкий медицинский кислород
- 18:29 19.07.2021
- Тимофей Баженов рассказывает о новых методах телефонных аферистов
- 18:01 19.07.2021
- Московские ученые и депутаты могут внести вклад в борьбу с глобальным потеплением – Александр Мажуга
- 17:40 19.07.2021
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель
- 17:20 19.07.2021
- Россия приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья за современную историю - Путин
- 17:17 19.07.2021
- Евгений Нифантьев предложил установить школам экобоксы для сбора батареек
- 17:00 19.07.2021
- Смертность на Украине превысила прошлогодний уровень на 25%
- 16:32 19.07.2021
- Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать