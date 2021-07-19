Тимофей Баженов рассказывает о новых методах телефонных аферистов

18:29

Фото: Максим Манюров



Телеведущий Тимофей Баженов предупредил о новых фишках в технологии отъема денег злоумышленниками. Теперь они во всю используют тему вакцинации от коронавирусной инфекции, рассылая ложные сообщения о как бы вознаграждении за прививку.

«Мошенники очень четко отслеживают любые информационные поводы, которые можно использовать для реализации новых схем. С ростом числа вакцинированных в Москве и других регионах клиенты российских банков стали чаще получать сообщения о начислении денег за прививку. После перехода по ссылке из электронного письма и ввода номера банковской карты граждане открывали доступ к своим счетам и лишились крупных сумм», -- акцентирует тележурналист.

Тимофей Баженов призывает граждан к бдительности, напоминая, что от попыток вовлечения в преступную схему никто не застрахован. Им также указывается, что в подобные сообщения приходят как через электронную почту, так и через мессенджеры.

По убеждению телеведущего, «одним из способов обезопасить накопления может быть специальная банковская карта, созданная только интернет-операций. На ней надо хранить минимальную сумму. Даже если преступникам удастся ввести вас в заблуждение и завладеть данными этой карты, потеря небольших денег не нанесёт серьёзного ущерба»

Он еще раз подчеркивает, что государство предпринимает шаги для выявления интернет-аферистов, так же, как и СМИ регулярно напоминает жителям об опасности кибермошенничества и о мерах предосторожности, но этого недостаточно. Как правило, жертвами злоумышленников становится самое слабое социальное звено - пенсионеры. Тимофей Баженов считает правильным напоминать своим пожилым родственникам о необходимости быть осторожными и не доверяться неизвестным.

По сведениям ЦентроБанка РФ, в 47% случаев жертвами кибераферистов становятся владельцы карт старше 50 лет. Тимофей Баженов считает необходимым ужесточить меру наказания злоумышленникам, если от их махинаций пострадали лица пожилого возраста, на его взгляд такие преступления следует квалифицировать как особо тяжкие, что нужно отразить в Уголовном Кодексе.