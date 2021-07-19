В Ставрополье будет производиться жидкий медицинский кислород

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности - "Невинномысский Азот" (Ставропольский край) - будет производить до 4 тонн жидкого кислорода в сутки. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.



"АО "Невинномысский Азот", расположенное в городе Невинномысске, получило лицензию и регистрационное удостоверение на право производства и реализации продукции [жидкого медицинского кислорода]. На первом этапе производственная мощность завода составит 2,5 тонны жидкого кислорода в сутки. Это позволит закрыть порядка 15% от суточной потребности, наблюдаемой в Ставропольском крае в данный момент", - говорится в сообщении.



Отмечается, что пиковая производительность завода должна составить до 4 тонн в сутки.



"В настоящее время получением регистрационного удостоверения на выпуск жидкого кислорода для медицинского применения также занимается "Ставролен" в Буденновске. Рассчитываем, что завод сможет производить и поставлять субстанцию до конца 2021 года", - сказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.



