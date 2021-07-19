В Ставрополье будет производиться жидкий медицинский кислород
19:10 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"АО "Невинномысский Азот", расположенное в городе Невинномысске, получило лицензию и регистрационное удостоверение на право производства и реализации продукции [жидкого медицинского кислорода]. На первом этапе производственная мощность завода составит 2,5 тонны жидкого кислорода в сутки. Это позволит закрыть порядка 15% от суточной потребности, наблюдаемой в Ставропольском крае в данный момент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пиковая производительность завода должна составить до 4 тонн в сутки.
"В настоящее время получением регистрационного удостоверения на выпуск жидкого кислорода для медицинского применения также занимается "Ставролен" в Буденновске. Рассчитываем, что завод сможет производить и поставлять субстанцию до конца 2021 года", - сказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.
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