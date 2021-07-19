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В 2023 году "Социальное казначейство" позволит снизить уровень бедности до 10,9% - Голикова

19:20 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа системы "Социальное казначейство" позволит снизить уровень бедности до 10,9% в 2023 году, а к 2030 году - до 6,5%. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Важная часть работы "Социального казначейства" - это повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам. <…> Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", - сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, цель программы состоит в быстром и адресном предоставлении мер соцподдержки. Как уточнила Голикова, большой массив данных о гражданах позволит сразу выявлять тех, кто нуждается в помощи, не дожидаясь обращения за ней.

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