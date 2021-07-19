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Замыкание на ЛЭП стало причиной пожара в деревне Перелучи в Новгородской области

19:30 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной пожара в деревне Перелучи Боровичского района Новгородской области, в результате которого сгорели 20 домов и церковь, стало замыкание на линии электропередачи. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днем 19 мая в деревне Перелучи сгорела церковь и полностью уничтожены огнем 20 домов, из которых шесть были жилыми. "Причиной возгорания стало замыкание на линии электропередачи. От него и загорелась первая постройка", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, изначально спасатели рассматривали две версии: поджог и возгорание от случайно брошенного непотушенного предмета. Окончательную причину крупного пожара в Новгородской области предстояло установить экспертам. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 1 тыс. кв. метров.

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