Замыкание на ЛЭП стало причиной пожара в деревне Перелучи в Новгородской области
19:30 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем 19 мая в деревне Перелучи сгорела церковь и полностью уничтожены огнем 20 домов, из которых шесть были жилыми. "Причиной возгорания стало замыкание на линии электропередачи. От него и загорелась первая постройка", - сообщил собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, изначально спасатели рассматривали две версии: поджог и возгорание от случайно брошенного непотушенного предмета. Окончательную причину крупного пожара в Новгородской области предстояло установить экспертам. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 1 тыс. кв. метров.
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