Девушка, сбившая в Москве троих детей, взята под стражу по решению суда
21:10 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года", - сказали в прокуратуре.
Изменить меру пресечения Башкировой потребовала прокуратура. Девушке предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.
НОВОСТИ
- 20:10 19.07.2021
- Мигрантов силой выгоняют из Литвы в Белоруссию
- 19:30 19.07.2021
- Замыкание на ЛЭП стало причиной пожара в деревне Перелучи в Новгородской области
- 19:20 19.07.2021
- В 2023 году "Социальное казначейство" позволит снизить уровень бедности до 10,9% - Голикова
- 19:10 19.07.2021
- В Ставрополье будет производиться жидкий медицинский кислород
- 18:29 19.07.2021
- Тимофей Баженов рассказывает о новых методах телефонных аферистов
- 18:20 19.07.2021
- С сентября 2020 года начнется программа по сокращению срока обучения в колледжах - Голикова
- 18:01 19.07.2021
- Московские ученые и депутаты могут внести вклад в борьбу с глобальным потеплением – Александр Мажуга
- 17:40 19.07.2021
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель
- 17:20 19.07.2021
- Россия приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья за современную историю - Путин
- 17:17 19.07.2021
- Евгений Нифантьев предложил установить школам экобоксы для сбора батареек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать