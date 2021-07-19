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Девушка, сбившая в Москве троих детей, взята под стражу по решению суда

21:10 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы в понедельник изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей 18-летней москвичке Валерии Башкировой, которая на улице Авиаторов сбила трех детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года", - сказали в прокуратуре.

Изменить меру пресечения Башкировой потребовала прокуратура. Девушке предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.

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