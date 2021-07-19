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Встреча Тихоновской с Байденом еще не согласована - Белый дом

21:20 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детали встреч лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с представителями американской администрации во время ее поездки в Вашингтон все еще дорабатываются, однако в Белом доме не уверены в том, что она будет встречаться с президентом США Джо Байденом. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы все еще дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь", - сказала Псаки. "Мы сможем больше об этом сказать, когда эти детали будут окончательно согласованы", - добавила представитель американского президента.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о встрече Тихановской с госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд.

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