Встреча Тихоновской с Байденом еще не согласована - Белый дом
21:20 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы все еще дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь", - сказала Псаки. "Мы сможем больше об этом сказать, когда эти детали будут окончательно согласованы", - добавила представитель американского президента.
Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о встрече Тихановской с госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд.
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