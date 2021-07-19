Эвакуируемых афганцев временно разместят на базе Пентагона в штате Вирджиния - Госдеп

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены временно разместить эвакуируемых афганских граждан на военной базе Форт-Ли в американском штата Вирджиния под Ричмондом. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он уточнил, что первые эвакуационные авиарейсы состоятся до конца текущего месяца.



"Я рад объявить о том, что в качестве следующего шага в нашем процессе Министерство обороны США согласилось по запросу Госдепартамента использовать [базу] Форт-Ли в Вирджинии в качестве первоначального места размещения группы заявителей, которые находятся ближе других к завершению процедур, связанных с получением специальных иммиграционных виз", - заявил Прайс. Он подчеркнул, что все такие афганцы прошли тщательную проверку. На базе Сухопутных войск США Форт-Ли им будет предоставлено "временное жилье", пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.



"Мы рассчитываем, что начнем первые авиарейсы с целью перемещения [этих афганских граждан] до конца июля <...>", - отметил Прайс. По его словам, в настоящее время порядка 2,5 тыс. афганцев могут претендовать на получение специальных американских иммиграционных виз.



