Из-за наводнения в ФРГ опасаются увеличения числа случаев заражения коронавирусом
08:10 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В настоящее время многие люди собираются вместе на очень ограниченном пространстве, чтобы преодолеть кризис. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы борьба с бедствием не превратилась в событие большего масштаба", - отметил представитель правительства Рейнланд-Пфальца Давид Фрайхель. При этом он добавил, что многие жители понесли серьезные потери из-за наводнения. "В данный момент они думают о чем угодно, только не о маске", - подчеркнул Фрайхель.
В этом контексте, как пишет RND, Министерство здравоохранения Германии по согласованию с властями пострадавших районов готовит специальную кампанию по вакцинации населения в зонах бедствия. Многие спасатели уже полностью иммунизированы. Однако в местах массового скопления людей на ограниченном пространстве, даже несмотря на чрезвычайное положение, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо продолжать соблюдать действующие санитарно-гигиенические требования.
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