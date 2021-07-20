Из-за наводнения в ФРГ опасаются увеличения числа случаев заражения коронавирусом

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия, сильно пострадавших в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии, опасаются роста заболеваемости COVID-19 на фоне ликвидации последствий удара стихии. Об этом во вторник сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland ("Редакционснетцверк Дойчланд", RND).



"В настоящее время многие люди собираются вместе на очень ограниченном пространстве, чтобы преодолеть кризис. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы борьба с бедствием не превратилась в событие большего масштаба", - отметил представитель правительства Рейнланд-Пфальца Давид Фрайхель. При этом он добавил, что многие жители понесли серьезные потери из-за наводнения. "В данный момент они думают о чем угодно, только не о маске", - подчеркнул Фрайхель.



В этом контексте, как пишет RND, Министерство здравоохранения Германии по согласованию с властями пострадавших районов готовит специальную кампанию по вакцинации населения в зонах бедствия. Многие спасатели уже полностью иммунизированы. Однако в местах массового скопления людей на ограниченном пространстве, даже несмотря на чрезвычайное положение, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо продолжать соблюдать действующие санитарно-гигиенические требования.



