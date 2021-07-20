В 2020 году в Японии совершено рекордное число киберпреступлений - доклад
08:20 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что в связи с этим японская полиция намерена усилить сотрудничество со своими зарубежными коллегами, а также с апреля 2022 года создать отдельный департамент по вопросам кибербезопасности.
В 2019 году полиция в Японии зафиксировала более 4 тыс. крупных попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились электротехнические корпорации NEC (Эн-и-си) и Mitsubishi Electric ("Мицубиси электрик"). В апреле этого года власти сообщили, что китайские хакеры могли быть причастны к масштабной кибератаке, которой в 2016 году подверглись более 200 исследовательских институтов и компаний страны, включая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
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