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Порошенко пообещал вернуть Крым за год

09:05 20.07.2021 Источник: Известия

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Об этом он сообщил на странице в Facebook в понедельник, 20 июля.

В своем посте он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам», чтобы поздравить их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа). Политик выразил надежду на то, что уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.

«И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал Порошенко.

10 июля вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она депортирует оттуда 500 тыс. россиян, попавших на полуостров с 2014 года. По его словам, в Киеве есть разные точки зрения насчет российских граждан в Крыму. Себя же политик назвал сторонником юридических процедур под названием «выдворение».  Известия

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