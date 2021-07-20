0
0
23
НОВОСТИ

Рядом с президентским дворцом в Кабуле упали несколько ракет

09:20 20.07.2021 Источник: Газета.Ru

Рядом с президентским дворцом в центре Кабула в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

«Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Ид аль-Адха (Курбан-байрам — примечание «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении.

Перед взрывом президент Афганистана Ашраф Гани начал выступление с речью на церемонии после молитвы в честь праздника.

По словам источников, ракеты были выпущены из района Парван-э-Се на севере города.

Ракеты упали в районах Баг-э-Али Мардан, Чаман-э-Хозори и Манабе Башари – все это недалеко от Президентского дворца.

Информация о погибших и пострадавших не уточняется.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 20.07.2021
Порошенко пообещал вернуть Крым за год
0
70
09:00 20.07.2021
Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
0
76
08:20 20.07.2021
В 2020 году в Японии совершено рекордное число киберпреступлений - доклад
0
130
08:10 20.07.2021
Из-за наводнения в ФРГ опасаются увеличения числа случаев заражения коронавирусом
0
133
22:10 19.07.2021
Эвакуируемых афганцев временно разместят на базе Пентагона в штате Вирджиния - Госдеп
0
666
21:20 19.07.2021
Встреча Тихановской с Байденом еще не согласована - Белый дом
0
684
21:10 19.07.2021
Девушка, сбившая в Москве троих детей, взята под стражу по решению суда
0
753
20:10 19.07.2021
Мигрантов силой выгоняют из Литвы в Белоруссию
0
880
19:30 19.07.2021
Замыкание на ЛЭП стало причиной пожара в деревне Перелучи в Новгородской области
0
712
19:20 19.07.2021
В 2023 году "Социальное казначейство" позволит снизить уровень бедности до 10,9% - Голикова
0
716

Возврат к списку