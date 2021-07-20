Рядом с президентским дворцом в Кабуле упали несколько ракет

09:20 Источник: Газета.Ru

Рядом с президентским дворцом в центре Кабула в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

«Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Ид аль-Адха (Курбан-байрам — примечание «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении.

Перед взрывом президент Афганистана Ашраф Гани начал выступление с речью на церемонии после молитвы в честь праздника.

По словам источников, ракеты были выпущены из района Парван-э-Се на севере города.

Ракеты упали в районах Баг-э-Али Мардан, Чаман-э-Хозори и Манабе Башари – все это недалеко от Президентского дворца.

Информация о погибших и пострадавших не уточняется. Газета.Ru