Рядом с президентским дворцом в Кабуле упали несколько ракет
09:20 20.07.2021 Источник: Газета.Ru
Рядом с президентским дворцом в центре Кабула в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
«Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Ид аль-Адха (Курбан-байрам — примечание «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении.
Перед взрывом президент Афганистана Ашраф Гани начал выступление с речью на церемонии после молитвы в честь праздника.
По словам источников, ракеты были выпущены из района Парван-э-Се на севере города.
Ракеты упали в районах Баг-э-Али Мардан, Чаман-э-Хозори и Манабе Башари – все это недалеко от Президентского дворца.
Информация о погибших и пострадавших не уточняется. Газета.Ru
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