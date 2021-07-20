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Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов

09:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Текст документа размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

"На срок, установленный решением президента Российской Федерации" сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота. Согласно действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст пребывания на военной службе для них - 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим инициативой "предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении".

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