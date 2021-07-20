США и ФРГ договорились по «Северному потоку-2» - Reuters

10:05 Источник: РБК

В ближайшие дни Вашингтон и Берлин объявят о сделке, разрешающей спор по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников агентства заявил, что «сделка выглядит неплохо» и что продолжающиеся переговоры между США и Германией завершатся в ближайшие дни.

Другой источник подтвердил, что стороны близки к заключению соглашения, которое предотвратит продолжение санкций против газопровода. Детали сделки не разглашаются, предположительно, она касается инвестиций со стороны США и ФРГ в энергетику Украины. Не уточняются также и источники финансирования украинских проектов — будут ли это государственные вливания или же Вашингтон с Берлином намерены привлечь частные инвестиции. РБК