США и ФРГ договорились по «Северному потоку-2» - Reuters
10:05 20.07.2021 Источник: РБК
В ближайшие дни Вашингтон и Берлин объявят о сделке, разрешающей спор по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Один из собеседников агентства заявил, что «сделка выглядит неплохо» и что продолжающиеся переговоры между США и Германией завершатся в ближайшие дни.
Другой источник подтвердил, что стороны близки к заключению соглашения, которое предотвратит продолжение санкций против газопровода. Детали сделки не разглашаются, предположительно, она касается инвестиций со стороны США и ФРГ в энергетику Украины. Не уточняются также и источники финансирования украинских проектов — будут ли это государственные вливания или же Вашингтон с Берлином намерены привлечь частные инвестиции. РБК
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