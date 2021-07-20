Австралийские ветераны сжигают награды, призывая эвакуировать помогавших им афганцев - ТВ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийские ветераны сжигают свои награды в знак несогласия с отказом правительства страны немедленно эвакуировать помогавших им граждан Афганистана. Об этом сообщил во вторник телеканал Эс-би-эс.

По его данным, ряд ветеранов, проходивших службу в Афганистане, предали свои боевые медали огню и отправили уцелевшие фрагменты депутатам федерального парламента страны. Так бывшие военнослужащие выразили свое возмущение отказом властей Австралии организовать вывозной авиарейс для афганцев, помогавших австралийским солдатам, и предоставить им гражданство.

Майор в отставке Стюарт Маккарти, возглавивший движение, призвал руководство страны пересмотреть свое решение и немедленно "эвакуировать переводчиков и других афганских сотрудников австралийской миссии в ближайшие две недели, как это планируют сделать США". "Сознательное решение правительства [Скотта] Моррисона оставить сотни наших гражданских переводчиков и других верных союзников и членов их семей на растерзание талибам <...> делает эти медали символом позора. Австралия - единственная страна, которая оставила наших товарищей умирать", - приводит телеканал слова Маккарти.

По мнению ветеранов, после вывода войск США и союзников из Афганистана ситуация в стране резко ухудшилась, а возрождение радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), "которое считает тех, кто работал с иностранными солдатами, предателями, ставит под угрозу всех афганских сотрудников [военной миссии] Австралии".

В МВД сообщили, что работают с несколькими десятками заявлений граждан Афганистана, сотрудничавших с военной миссией Австралии, и все они будут обработаны в приоритетном порядке. Однако министр обороны Питер Даттон заявил, что "правительство применит самый строгий подход к выдаче виз афганским гражданам", работавшим с австралийскими военными. Он подчеркнул, что среди заявителей могут быть те, кто "играл за обе стороны или работал на Австралию в 2016 году, а теперь связан с талибами", в связи с чем любые попытки повлиять на решение о предоставлении визы напрасны.

По данным МИД Австралии, более 1,3 тысячи бывших сотрудников австралийского посольства и несколько военных переводчиков уже получили визы, но только 60 из них смогли покинуть Афганистан. Еще порядка 150 человек ожидают решения миграционной службы. Срок выдачи виз превышает 12 месяцев, поскольку каждый из заявителей должен предоставить многочисленные документы, включая справку о том, что являлся сотрудником дипмиссии Австралии или помогал ее военным.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.