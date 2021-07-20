0
0
169
НОВОСТИ

ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ

11:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр, после завершения полного цикла испытаний планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико- технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО". "После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", - сообщили в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.07.2021
Император Японии будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады
0
19
12:05 20.07.2021
В Москве выявили 3 188 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
53
12:00 20.07.2021
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн
0
60
11:35 20.07.2021
Сбербанком теперь принимаются карты American Express в банкоматах и терминалах
0
114
11:32 20.07.2021
Российским работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку
0
133
11:20 20.07.2021
Жители Арктики реже других россиян жалуются на перебои горячего водоснабжения
0
133
11:05 20.07.2021
Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса - власти
0
164
10:32 20.07.2021
В РФ предложили установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования
0
207
10:20 20.07.2021
Австралийские ветераны сжигают награды, призывая эвакуировать помогавших им афганцев - ТВ
0
236
10:05 20.07.2021
США и ФРГ договорились по «Северному потоку-2» - Reuters
0
511

Возврат к списку