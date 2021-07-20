ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
11:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр, после завершения полного цикла испытаний планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что "проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико- технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО". "После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", - сообщили в Минобороны.
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