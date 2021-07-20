Жители Арктики реже других россиян жалуются на перебои горячего водоснабжения
11:20 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрос Росстата, проведенный в 60 тыс. домохозяйствах по всей стране, показал, что только 0,4% жителей арктической зоны РФ, где централизованным горячим водоснабжением обеспечены порядка 88% населения, сталкиваются с постоянными перебоями с ГВС. В целом в России число домохозяйств, которые испытывают данную проблему, в три раза выше - 1,3%, сообщается в документах Росстата на сайте ведомства.
По данным службы, централизованным горячим водоснабжением в российской Арктике обеспечены 88,2% опрошенных домохозяйств (56,6% - по России), 7,2% - пользуются индивидуальными водонагревателями (34,1% - в РФ), а еще 4,2% не имеют горячей воды вообще (9,3%). С постоянными перебоями в системе централизованного водоснабжения сталкиваются 0,4% респондентов, что в три раза меньше, чем в целом по РФ (1,3%), на постоянно слабый напор жалуются 0,8% (1,4% - в РФ). При этом жители арктических регионов чаще других россиян отмечают недостаточно высокую температуру нагрева воды - 2,3% против 1,8%. Порядка 86% (80% - в РФ) респондентов практически не сталкивались с данным проблемами, остальные сообщили, что подобные ситуации возникают время от времени.
Что касается холодного водоснабжения, то централизованно данную услугу получают 97,8% жителей российской Арктики (89,7% - в РФ). С постоянными перебоями сталкиваются только 0,2% (1,3%) респондентов, более 90% заявили, что подобная проблема практически отсутствует, в стране - чуть более 80%. Периодически перебои происходили у 9,4% опрошенных (16,9% -в РФ). При этом мнение о качестве питьевой воды у жителей Заполярья в целом совпадает с респондентами из других регионов - порядка 32% (Арктика) и 29% (РФ) считают воду хорошей, 57% - удовлетворительной, от 10% (Арктика) до 13% (РФ) отмечают, что вода плохого качества.
С проблемами в подаче электроэнергии сталкиваются на Крайнем Севере 12,3% опрошенных, в России - 19,5%. Среди них представители домохозяйств назвали перебои в централизованной подаче (3% и 2,8% соответственно), плохое состояние внутридомового оборудования (8,2%, 10,8%), недостаток мощности и перепады напряжения (2,3%, 7,3%).
Также опрос показал, что 49,7% домохозяйств в Арктике не видят необходимости в использовании сжиженного газа (20,5% - в РФ). Сетевым газоснабжением пользуются 19,4% (67% в РФ), привозным - 23,8% (1,9%), газовыми баллонами - 2,3% (5,6%). 4,7% опрошенных как в арктической зоне, так и в целом в РФ не имеют возможности обеспечить себя газом.
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