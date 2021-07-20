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Российским работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

11:32 20.07.2021 Источник: Известия

В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам и оформлять купленные квартиры в залог. Для этого нужно разработать упрощенную систему лицензирования такой деятельности для компаний. Так появится альтернативный вариант покупки жилья, что может увеличить его доступность в стране, сказано в письме федеральной сети риелторских компаний «Этажи» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Известия».

Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег, считают в отрасли. Традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним инструментом, полагают эксперты. При этом нужно предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем при увольнении сотрудника, обратили внимание специалисты.

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