В Москве выявили 3 188 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 3 188 случаев, это минимальное значение с 6 июня. Всего в городе выявили 1 470 330 заразившихся с начала пандемии, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 4 007 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,22%.

За сутки в Москве зафиксировали 101 летальный исход, всего в городе, по данным штаба, умерли 24 585 человек.