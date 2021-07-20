В Москве выявили 3 188 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 3 188 случаев, это минимальное значение с 6 июня. Всего в городе выявили 1 470 330 заразившихся с начала пандемии, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в столице зарегистрировали 4 007 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,22%.
За сутки в Москве зафиксировали 101 летальный исход, всего в городе, по данным штаба, умерли 24 585 человек.
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