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Правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей - Роскосмос

12:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш". Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Вчера стало известно, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами", - написал Устименко в своем телеграм-канале.

Как уточнил руководитель пресс-службы, договор о покупке российских двигателей не только является подтверждением прекрасной работы конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, но и дает надежду на возможную нормализацию отношений, где "бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике".

"Ну а пока остается только пожелать успехов НПО "Энергомаш", которое создает такие удивительные "произведения двигательного искусства", - написал Устименко.

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) американской компании "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носители "Антарес" с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

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