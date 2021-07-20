Сбербанк запускает сертификаты следования на собственные индексы

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Сбербанк представляет уникальный продукт, основанный на собственных индексах: сертификаты следования. Выпуск подобных производных финансовых инструментов в России проводится впервые, и в настоящее время он доступен только для клиентов премиального сектора обслуживания Sber Private Banking.

Чуть больше года Сбер оформляет торговые стратегии в форме индексов на собственной платформе, они призваны отслеживать динамику различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, цены на золото и нефть.

Клиенты могут добавить любой из индексов Сбера в свой портфель с помощью нового инструмента — сертификата следования, дублирующего динамику индекса. Преимущества сертификата - высокая ликвидность и низкая комиссия, наиболее близким по аналогии к сертификату следования является ETF.

Первым продуктом, вошедшим в сертификат, стал Sber Markowitz Global Index, разработанный по инициативе Sber Private Banking. В его основу положены принципы экономиста и лауреата Нобелевской премии Гарри Марковица — диверсификация и контроль риска. Индекс представляет собой диверсифицированный, активно управляемый портфель ETF из 7 классов активов, отобранный совместно с советниками Sber Private Banking. Ребалансировка портфеля осуществляется на ежеквартальной основе.

“Сертификаты следования являются привычным продуктом на зарубежных финансовых рынках: это популярный инструмент среди инвесторов, стремящихся диверсифицировать свой портфель и придерживающихся стратегии роста. Не так давно Сбербанк начал создавать индексы на собственной индексной платформе, и в настоящее время является одним из крупнейших российских поставщиков индексов в России. Это дает нам возможность разрабатывать уникальные продукты в рамках российской юрисдикции в ответ на растущие запросы со стороны российских инвесторов. Наши сертификаты следования основаны на практиках ведущих хедж-фондов мира. Мы предлагаем клиентам инвестировать в портфель из тщательно подобранных международных активов в один клик, без необходимости регулярных действий со своим счетом. Инвестиционная стратегия, лежащая в основе индекса, своевременно адаптируется к рыночной ситуации. Думаем, что в будущем и в России финансовые продукты подобного рода получат признание у инвесторов благодаря удобству и надежности” - поясняет Александр Зозуля, старший управляющий директор-начальник управления торговых операций с валютой и сырьевыми товарами Сбербанка.