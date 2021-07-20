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Живущие в ДНР и ЛНР россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн - проект

13:20 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", - говорится в документе.

Отмечается ,что избиратели также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

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