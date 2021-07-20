Живущие в ДНР и ЛНР россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн - проект
13:20 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник.
"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", - говорится в документе.
Отмечается ,что избиратели также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.
НОВОСТИ
- 11:00 20.07.2021
- ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
- 09:32 20.07.2021
- Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов
- 14:00 19.07.2021
- Песков не подтвердил и не опроверг предложение использовать США базы РФ в Центральной Азии
- 13:05 19.07.2021
- Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»
- 18:30 17.07.2021
- В Красноярском крае военнослужащий устроил стрельбу из окна дома - СМИ
- 09:30 17.07.2021
- Россия обсуждает с хунтой поставки оружия в Мьянму - WSJ
- 16:32 16.07.2021
- К инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов присоединилась Эстония
- 12:32 16.07.2021
- Военный мобильный госпиталь развернут в Хакасии для борьбы с коронавирусом - МО РФ
- 14:00 15.07.2021
- Военные в 2021 году стали чаще нарушать уставные правила взаимоотношений - СК
- 13:05 15.07.2021
- Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать