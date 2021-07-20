Лауреат Нобелевской премии заявил о репрессивной внешней политике США
13:32 20.07.2021 Источник: Газета.Ru
Бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи в статье для издания Project Syndicate заявил, что Вашингтон часто прибегает к жестким мерам в рамках своей внешней политики.
«Что меня шокировало больше всего, так это то, что Америка, которая так гордится своей любовью к свободе и справедливости, слишком часто проводила гегемонистскую и репрессивную внешнюю политику», — написал эль-Барадеи.
В качестве примера он привел войны в Ираке и Вьетнаме.
«Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливает неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира», — добавил эль-Барадеи.
По его мнению, Вашингтон может изменить ситуацию к лучшему, если пересмотрит свое отношение к другим государствам и будет проводить более беспристрастную политику. Газета.Ru
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