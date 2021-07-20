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Средняя ставка по ипотеке превысит 7% по итогам текущего года - Хуснуллин

14:00 20.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Марат Хуснуллин спрогнозировал повышение средней ставки по ипотеке. Она превысит 7% по итогам текущего года.

Вице-премьер объяснил это удорожанием льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. «Если ставка Центробанка сейчас составляет 5,5%, то к ней для расчёта ипотечной ставки добавляется ещё 1,5-2,5 процентных пункта. В прошлом году ушли на показатель в 7%, в отдельных регионах было 6,5%, но сейчас ставка немного повысится», — предупредил Хуснуллин.

Ранее правительство продлило программу льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка была повышена с 6,5 до 7%.  Говорит Москва

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