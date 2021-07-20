Гиперзвуковые ракеты созданы и как ответ на американские системы ПРО у границ РФ - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработка в РФ гиперзвуковых ракет призвана в том числе отвечать на риски, созданные США и НАТО в сфере стратегической стабильности, и обеспечивать безопасность с учетом размещения систем противоракетной обороны (ПРО) на территории Румынии и других стран, близких к границам РФ. Об этом заявил журналистам во вторник пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Минобороны США о российских разработках и о том, несет ли это риски для паритета в сфере вооружений.

"Если вы помните, президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил, что, к сожалению, за последние десятилетия и даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности, - сказал он. - И, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету, - это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска "антиракет" в Румынии и других странах в непосредственной близости к нашим границам. Это те установки, которые способны быть и средствами запуска ударных ракет. То есть все это шло на слом существующего паритета. Это требовало мер, которые были способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета. То и было сделано".

Комментируя вопрос, стало ли это ответом на размещение американских систем ПРО вблизи границ России, Песков сказал: "В том числе, конечно".