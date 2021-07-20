На временного президента Мали совершено нападение - АФП
14:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент переходного периода Мали Ассими Гоита подвергся вооруженному нападению. Об этом сообщило во вторник агентство Франс Пресс (АФП).
По его сведениям, двое неизвестных "попытались нанести ему удар ножом" после молитвы, прошедшей в Большой мечети столицы страны Бамако по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Отмечается, что Гоита, "по-видимому, не пострадал", его эвакуировали с места происшествия.
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