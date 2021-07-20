Захват Афганистана талибами реален в случае отсутствия прогресса в переговорах - Кабулов
15:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовой захват власти в Афганистане талибами реален в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на онлайн- дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай".
По его словам, если не будет реального движения в процессе национального примирения, то военно-политический баланс в Афганистане будет переформатирован в пользу движения талибов. "И тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой", - указал Кабулов.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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